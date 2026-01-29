TEKNOFEST-2026 başvuruları başladı
TEKNOFEST 2026’da, gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği ‘Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Hareketli Uydu Terminali Yarışması’ gibi pek çok alanda toplam 52 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek.
Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak ‘Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması’ dalında ilk kez başvuru açılacak.
TEKNOFEST 2026’da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak. Şanlıurfa’da düzenlenecek
TEKNOFEST 2026 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.
TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular www.teknofest.org adresi üzerinden yapılacaktır.