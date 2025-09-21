  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı belli oldu
Takip Et

TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı belli oldu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 32 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TEKNOFEST İstanbul ziyaretçi sayısı belli oldu
Takip Et

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin ziyaretçi sayısını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, paylaşımında, "İstanbul'da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda 1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul'da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere..." ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybettiİmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybettiGündem

 

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonuDursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonuSpor

 

Gündem
Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!
İmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti
İmamoğlu: İktidarın kötü oyunlarına alet olanlar kaybetti
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Erdoğan: Trump ile Suriye hakkında yapacağımız görüşmeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
Çelik: Tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap