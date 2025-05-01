TEKNOFEST Yavru Vatan'da! Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak

TEKNOFEST Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji meraklarılarına kapılarını açtı. Bu yıl 11’inci kez düzenlenen TEKNOFEST, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Selçuk Bayraktar festival alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, "Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de ve diğer Türk devletlerinde artacak" dedi.

"250 bin ziyaretçi kayıt yaptırdı"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En son kayıt yaptıran 250 bin ziyaretçi olacağıyla ilgili rakam geldi. Bugün beklediğimizden daha fazla bir ilgi gördük. Sabahın erken saatleri festival deneyimi açısından çok daha güzel. Özellikle sabahın erken saatlerinde yoğunluk daha az olduğundan hem ulaşım daha kolay oluyor hem keyifli bir festival deneyimi yaşatıyor. Sabahın erken saatlerini tavsiye ediyoruz.

"İstanbul'da yapılacak"

Eylül ayında inşallah İstanbul’da yapacağız, ondan sonraki kararımızı netleştirmedik.

"KKTC teknolojide atılım yapabilecek potansiyeli barındırıyor"

TEKNOFEST’in bıraktığı izler olacak. Bilim Lefkoşa’da 15 bin gencimiz eğitim aldı. Bilimi sevdirmek maksatlı eğitimler. Ben inanıyorum ki KKTC teknolojinin, yapay zeka gibi alanlarında, yazılım gibi alanlarında ciddi bir atılım yapabilecek potansiyeli barındırıyor. Dünyada bu işlerin yapıldığı yerlere benzer bir iklim kuşağında. Sadece tatil yapılan bir yer değil aynı zamanda yüksek teknoloji geliştiren bir yer olması hayalimiz.

"İHA'lar için dışa bağımlılık yüzde 3-5 civarında"

Savunma sanayimizin açısında çok önemli bir yer KKTC, Aselsan’ın kuruluşu Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra uygulanan ambargolar neticesinde ortaya çıkıyor. Bağımsızlığın bu alanlardaki bağımsızlığın ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olunuyor. İnsansız hava araçlarımıza baktığımızda dışa bağımlılık yüzde 3-5 civarında.

"Sivil teknoloji şirketleri KKTC’de yatırım yapacak"

Teknolojinin her kolunda TEKNOFEST’in hedefi dünyaya damgasını vuracak eserler geliştirmek. Sivil teknoloji şirketlerinin KKTC’de yatırım yapacağını değerlendiriyorum. İnsanın içindeki özgüvenin yerine gelmesiyle ve aynı zamanda yüksek donanımla ve inançla teknoloji gelişiyor. En büyük dönüşüm rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geliyor.

"TEKNOFEST bir özgüven devrimi"

TEKNOFEST tümüyle insanımıza olan yatırım. Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz. Ben 4 Mayıs’a kadar TEKNOFEST açık. TEKNOFEST tam bağımsız ve müreffeh olmak üzere özgüven devrimi. Yapılamaz denileni başarabilme duygusunu nesillere aşılayan bir festival. Aslında bir festivalden çok daha fazlası, bir ruh TEKNOFEST."