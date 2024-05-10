Tekvandoda Millilerden 6 madalya daha

Belgrad’da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Türkiye’yi taekwondo ve para taekwododa 4’er olmak üzere 8 sporcu temsil etti. Taekwondocular, 1 altın, 2 gümüş madalya kazanırken, para taekwondocuları günü 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.



Erkekler 87 kiloda mücadele eden Enbiya Taha Biçer, rakiplerini geçerek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 23 yaşındaki sporcu, son Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanmıştı.



Kadınlar 53 kiloda Zeynep Taşkın ve +73 kiloda Nafia Kuş Aydın da Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran isimler oldu. 21 yaşındaki Zeynep Taşkın, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda madalya sevinci yaşarken, tecrübeli sporcu Nafia Aydın Kuş, 4. kez bir Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrıldı.



Para taekwondo müsabakalarında ise erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke ile kadınlar K44 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, aynı kiloda Lütfiye Özdağ bronz madalya kazandı.



Türkiye, iki gün sonunda toplam madalya sayısını 2 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 12’ye yükseltti. Şampiyonanın üçüncü gününde 4 taekwondo ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi yapacak.