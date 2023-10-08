Tel Aviv'deki havalimanında uçuşların iptali kaosa yol açtı

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu internet sitelerinde yayınlanan sefer tarifeleri incelendiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği görüldü.

Yolcular sosyal medya platformlarında havalimanındaki kaos ve izdihamı gösteren videolar yayınladı.