TELE1 ekranı 5 gün süreyle karartıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AK Parti iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

Ankara 23. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. TELE1 bir üst mahkemeye yürütmeyi durdurma kararının reddine dair kararı iptal edilmesi için başvuru yapıldı.

Yürütme durdurmayı kaldıran karar, üst mahkeme tarafından iptal edilmedi.

TELE1 ekranı 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan geceden (bu gece) itibaren 5 gün karartıldı.