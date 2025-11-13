TELE1'den istifa eden gazeteciler duyurdu: TELE2 Haber ile dönüyoruz

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Merdan Yanardağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "casusluk" soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile birlikte tutuklandı.

Akabinde kanala kayyum atandı ve TELE1 çalışanları da kayyum atanmasına tepki göstererek 31 Ekim'de toplu olarak istifa etti.

"Teslim olmadık dedik, teslim olmuyoruz"

TELE1 televizyonunun ekran yüzleri TELE2 HABER ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına devam edeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada "TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, Instagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlayacağız. Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak" denildi.

"Teslim olmadık dedik, teslim olmuyoruz" diye başlayan açıklamanın tamamı şöyle:

"Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz"

"24 Ekim 2025 tarihinde TELE1 televizyonuna ve internet sitesine haksız ve hukuksuz biçimde kayyım atandı. Kayyım yönetimi TELE1'in bağımsız yayıncılık anlayışını yansıttığı haberleri ve programları yerine, ilk dakikadan itibaren, belgesel yayınına geçti. İnternet sitesine de yeni haber girişlerine yasak getirdi. TELE1’in ekran yüzleri, televizyonumuzun ve internet sitemizin bazı yöneticileri, tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimine daha ilk gün söylediğimiz gibi 'sizinle çalışmayacağız, sizi meşrulaştırmayacağız' diyerek TELE1’den 31 Ekim 2025’te istifa ettik.

Kararımızı açıklarken, 'Teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye’nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız' demiştik. Asıl hedefimiz bağımsız ve basın ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışımızı, yine bir televizyon kanalında sürdürmek ancak biran önce bizi bekleyenlerle buluşmak gerçeğin sesini kamuoyuna, duyurmak için ilk adımı youtube kanalı, internet sitesi ve sosyal medya mecraları ile atıyoruz.

"14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 Haber olarak yayına başlıyoruz"

TELE2 HABER adıyla yola çıkıyoruz. TELE1'den istifa eden gazeteciler TELE2 HABER’de buluşuyoruz. Gerçeğe duyduğumuz sadakatle bizi yok etmeye çalışanlara karşı hep birlikteyiz. TELE1 yayınını 24 Ekim Cuma günü saat 19.28'de durdurmuşlardı. Biz de 14 Kasım Cuma günü saat 19.28'de TELE2 HABER olarak İnternet sitemizle, YouTube kanalımızla ve X, İnstagram gibi tüm sosyal medya hesaplarımızla 'yeniden merhaba' diyerek yayına başlacağız.

Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak. Uydu yayını yapacak bir televizyon kanalının kurulması, yayına başlaması için sürdürdüğümüz çalışmalarda da tüm dostlarımızın dayanışma duygusu ile bizimle birlikte olacaklarından şüphemiz yok. Dostlarımızdan izleyicilerimizden ricamız 'tele2haber' adıyla açtığımız sosyal medya hesaplarımızı hemen takip etmeye başlayarak bize güç vermeleri. Yeni yayın platformlarımızda bizi yalnız bırakmayın. Yalanlara teslim olmayın."