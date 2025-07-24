TELE1'e beş gün ekran karartma cezası verildi

RTÜK, TELE1'e 5 gün karartma cezası verdi. Kurul ayrıca Halk TV’ye de yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

Ekran karartma kararının gerekçesi ne oldu?

RTÜK, TELE 1’e “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” değerlendirmeleri nedeniyle “Toplumu kin ve düşmanlığa” tahrik iddiasıyla 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Kanalın 1 yıl içerisinde aynı maddeden yine ceza alması halinde TELE 1’in lisansının iptali gündeme gelecek.

Halk TV ve TELE 1'e ayrıca idari para cezası da verildi

Ayrıca TELE 1’de “Çürüme” ve Halk TV’de “Gündem Özel” adlı programlarda, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltılar ve tutuklamalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” sözlerini ekrana getirmeleri nedeniyle bu kanallara “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü” ifadeler savıyla bu kanallara yüzde 3 idari para cezası verildi.

"Bu tabloyu, demokratik bir toplumla bağdaştırmak mümkün değil"

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser, Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından TELE1'in de lisans iptali kıskacına girdiğini söyledi.

Keser, "Sözcü TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma yaptırımının uygulanmasıyla Türkiye’de ilk kez, bu kadar uzun süreyle bir ekran kararmış, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılarda negatif bir eşik daha aşılmıştı. Bugün verilen 5 günlük yayın durdurma cezası ile birlikte, Sözcü TV ve Halk TV’den sonra TELE1 için de aynı ilkenin bir yıllık dönemde tekrar ihlal edilmesi durumunda, lisans iptali gündeme gelecek. Bu tabloyu, demokratik bir toplumla bağdaştırmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.