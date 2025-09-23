  1. Ekonomim
TELE1'e soruşturma: Merdan Yanardağ'ın da aralarında bulunduğu üç kanal yöneticisi adliyeye götürüldü

TELE1 yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu üç kanal yöneticisi polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

TELE1'e soruşturma: Merdan Yanardağ'ın da aralarında bulunduğu üç kanal yöneticisi adliyeye götürüldü
TELE 1 kanalında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" adlı programda ekrana verilen bir KJ tartışmalara neden oldu.

Programda "Trump'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki bir söz, KJ ekibi tarafından yanlış anlaşılarak "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklinde ekrana yansıtıldı. 

“Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” suçlamasıyla soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yanlış KJ nedeniyle kanala "cumhurbaşkanına alenen hakaret" nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirterek konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: 

"21.09.2025 tarihinde Tele1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE’nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinin 1 ve 2. Fıkraları uyarınca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kanal özür dilemişti 

TELE1 KJ nedeniyle özür dilemişti. Kanaldan yapılan açıklamada "Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal yöneticileri adliyeye götürüldü 

Güvenlik şubeden polislerin TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir'i ise ifade almak için adliyeye götürdüğü öğrenildi.

Gündem
