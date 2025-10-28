TELE1'in YouTube kanalı açıldı: Yaklaşık 1,4 milyon abone kanala yeniden erişim sağladı
Kayyum atanan TELE1’in YouTube kanalı, erişim kesintisinin ardından yeniden aktif hale getirildi. Kanaldaki içeriklere erişilebiliyor.
Kayyum atamasının ardından erişime kapatılan TELE1’in YouTube kanalı, yaklaşık üç gün süren kesintinin ardından yeniden erişime açıldı.
TELE1'e, "casusluk" soruşturması kapsamında kayyum atanmıştı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Kanala kayyum atanmasının ardından TELE1 YouTube kanalının erişime kapatıldığı görülmüştü.
Yaklaşık üç gün süren erişim kesintisinin ardından kanal yeniden aktif hale getirildi. TELE1 YouTube kanalındaki içeriklere erişilebildiği görüldü.