  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TELE2 Haber yayın hayatına başladı
Takip Et

TELE2 Haber yayın hayatına başladı

Üç hafta önce kayyum atamasıyla kapanan TELE1 televizyonunun ekran yüzleri TELE2 Haber ismiyle sosyal medya ve internet üzerinden yayın hayatına başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TELE2 Haber yayın hayatına başladı
Takip Et

TELE1’in yayını 24 Ekim’de Murat Taylan’ın haber sunduğu sırada 19.28’de kayyum tarafından kesilmişti. TELE2, yayına geçmek geçmek için ve yayına yanı yerden devam ettiklerini göstemek için cuma akşamı 19.28’de Murat Taylan’ın sunumu ile internet üzerinden yayına başladı. 

Casusluk soruşturması: TELE1'e kayyum atandıCasusluk soruşturması: TELE1'e kayyum atandıGündem

 

 

Kayyum atanması nedeni ile TELE1’den istifa eden ekran yüzleri TELE2 Haber’i kurdu. TELE2 Haber Youtube ve internet üzerinden yayın hayatına cuma akşamı saatler 19.28'de başladı. “Yalanlara teslim olmayacağız” diyerek yeni kanalın ilk yayını TELE1’in ana haber sunucularından Murat Taylan yaptı.

 

Gündem
MHP liderinden "beni Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon
MHP liderinden "beni Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon
Kızı, Muazzez Abacı’nın ölüm nedenini açıkladı
Kızı, Muazzez Abacı’nın ölüm nedenini açıkladı
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması
Murat Bardakçı, milli yas tartışmalarına dahil oldu: Geleneğimizde yok
Murat Bardakçı, milli yas tartışmalarına dahil oldu: Geleneğimizde yok
İmamoğlu: Ahmet Özer'in tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü
İmamoğlu: Ahmet Özer'in tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü