TELE2 Haber yayın hayatına başladı

TELE1’in yayını 24 Ekim’de Murat Taylan’ın haber sunduğu sırada 19.28’de kayyum tarafından kesilmişti. TELE2, yayına geçmek geçmek için ve yayına yanı yerden devam ettiklerini göstemek için cuma akşamı 19.28’de Murat Taylan’ın sunumu ile internet üzerinden yayına başladı.

Kayyum atanması nedeni ile TELE1’den istifa eden ekran yüzleri TELE2 Haber’i kurdu. TELE2 Haber Youtube ve internet üzerinden yayın hayatına cuma akşamı saatler 19.28'de başladı. “Yalanlara teslim olmayacağız” diyerek yeni kanalın ilk yayını TELE1’in ana haber sunucularından Murat Taylan yaptı.