Teleferik kazasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir kişinin hayatını kaybettiği Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını aktardı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti: "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin, "Teleferiğin bakımlarının bakanlıkça onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "Antalya Büyükşehir Belediyesinin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı" yönündeki ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz'ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.