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Teleferik seferlerine rüzgar ve yağış engeli

Yenimahalle-Şentepe Teleferik sisteminin bugün yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Teleferik seferlerine rüzgar ve yağış engeli
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EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da bugün yoğun yağış ve rüzgar görüldüğü belirtildi.

Yenimahalle-Şentepe Teleferik sisteminin hava şartları nedeniyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, teleferiği kullanacakların mağdur olmaması için aynı güzergahta yeterli sayıda otobüs ring seferleriyle hizmet verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hava şartlarının normale dönmesinin ardından teleferik sisteminin yeniden işletmeye açılacağı kaydedildi.

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