Telefonu evde bırakıp kaçmış! Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün "Alihan Kuriş Suç Örgütü"ne yönelik "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suç Örgütüne Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi için gözaltı kararı verilirken, 37 kişi düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Habertürk'te yer alan habere göre Alihan Kuriş'in, telefonunu evinde bırakarak polisi atlatmak amacıyla başka bir adrese kaçtığı öğrenildi. Kuriş'in, ikinci bir evde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından gizli bölmede yakalandığı belirtildi.