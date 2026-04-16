  Telegram temsilcileri Meclis'e çağırılacak
Telegram temsilcileri Meclis'e çağırılacak

Okul saldırılarının ardından mesajlaşma platformu Telegram'ın Meclis'e çağrılacağı bildirildi.

Telegram temsilcileri Meclis'e çağırılacak
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda gerçekleşen okul saldırıları Telegram'ı bir kez daha gündeme getirdi. 

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Telegram'ın Meclis'e çağrılacağını bildirdi.

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu'nun aktardığına göre Elmas şunları kaydetti:

"Telegram'ı 15 gün içinde TBMM'de ağırlayacağız. Kendilerine sosyal medyada yayılan o mesajların nasıl yayıldığını, hiçbir denetim mekanizmaları olup olmadığından söz edeceğiz.

Tatmin olmazsak onlardan kendi önlemlerimizi talep edeceğiz ve buna göre bir yol haritası çizeceğiz."

15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması

Elmas, 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması ile ilgili düzenleme hakkında ise "23 Nisan dolayısıyla bir belirsizlik var ama haftaya büyük ölçüde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

