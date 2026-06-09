Telegram üzerinden uyuşturucu ticaretine operasyon: 43 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrim içi uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

43 şüpheli yakalandı

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul’un 17 ilçesinde 49, Sakarya’da ise 1 olmak üzere toplam 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 adet sentetik hap, 26 bin euro, 11 bin 150 lira, 2 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.