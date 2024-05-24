Televizyon izleyicileri şaştı kaldı: Demet Özdemir, Müge Anlı’nın programına çıktı

Demet Özdemir, sürpriz yaparak Müge Anlı’nın programına katıldı, ekran başındakiler Özdemir’i görünce şaşırdı.

4 tane akülü sandalye bağışladı

‘Erkenci Kuş’ , ‘Adım Farah’ , ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi yapımlarda rol alan Demet Özdemir, sunucu Müge Anlı’nın başlattığı iyilik hareketine destek oldu. Özdemir, 4 tane akülü sandalye bağışladı.

Programda duygularını dile getiren Özdemir, Müge Anlı’ya “Ben sizleri çok seviyorum. Böyle güzel bir iyilik hareketine benim de dahil olmam çok güzel. Umarım kat be kat artar. Gerçekten müthiş birisiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Her zaman da yanınızda olmak dileğim. Ne zaman ve neye ihtiyacınız olursa buradayım” dedi.

Programdaki konuları yakından takip eden Özdemir, “Gerçekten her şeye hakimim. Bana sorular sorabilirsiniz, test yapabilirsiniz” diye konuştu.