TEM otoyolu Mahmutbey Gişelerinde yoğun kar trafiği! (Video)

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından 17 Ocak akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve dün kar olarak devam eden yağış, sabah ve öğlen saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı kent genelini olumsuzsuz etkiledi. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok noktada ulaşımda aksamalara neden oldu. Akşam saatlerine İstanbul geneline trafik yoğunluğu yüzde 47’ye ulaştı. TEM otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde trafik havadan görüntülendi.