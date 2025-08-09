  1. Ekonomim
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı
EM Otoyolu Kocaeli geçişinde 7 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. 

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; minibüs, panelvan, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere toplam 5 araç zincirlemeye kazaya karıştı.

Kazanın hemen ardından yavaşlayan trafik sebebiyle 100 metre geride 2 otomobil de çarpıştı. Meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik tek şeritten verilmeye başlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

