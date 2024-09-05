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TEM Otoyolunda feci kaza: Bir araç alev topuna döndü

Ispartakule TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir araç, bilinmeyen nedenle aniden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm otomobili sararken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi
İHA
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TEM Otoyolunda feci kaza: Bir araç alev topuna döndü
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Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede tüm aracı saran yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında Avcılar ilçesi Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken alev topuna dönen otomobilin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sağ şeritteki otomobilin alev alev yandığı ve araçta patlamalar meydana geldiği anlar yer aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken bölgede yoğun trafik oluştu.

 

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