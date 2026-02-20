  1. Ekonomim
  TEM'de iki TIR çarpıştı: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
TEM'de trafik kazası meydana geldi. Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda iki TIR çarpıştı, kaza nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu

Kocaeli’nde TEM Otoyolu üzerinde trafik kazası yaşandı. Kaza, Kirazlıyalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, aynı istikamette ilerleyen başka bir TIR'la çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle tırlardan biri devrilirken, dorsesinde taşıdığı yük yola dağıldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülere olay yerinde müdahale etti. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Her iki TIR'da da maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, devrilen tır ve yola saçılan malzemeler nedeniyle yolu kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapattı.Trafik tek şeritten sağlanırken, temizlik ve kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun tamamen trafiğe açılacağı duyuruldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.

