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TEM'de korkunç kaza! İki yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsü otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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TEM'de korkunç kaza! İki yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

14 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde, tır ve iki şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otobüslerde bulunan 14 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle inceleme başlatıldı

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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