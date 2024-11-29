TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı

Esenyurt TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yakıt tankeri önündeki kamyona hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük çapta hasar meydana gelirken, kaza Edirne yönündeki tüm şeritlerin kapanmasına neden oldu.

Kaza sonrası, trafik akışı yan yola yönlendirildi. Ancak yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanmasına rağmen durma noktasına geldi. Sürücülere alternatif güzergâhlar kullanmaları tavsiye ediliyor.

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yakıt tankerinde herhangi bir sızıntı veya yangın riski olmadığı bildirildi. Temizlik ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.