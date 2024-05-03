Temel Karamollaoğlu başkanlıktan ayrılacağını açıkladı

TV5'te katıldığı canlı yayında sağlık sorunlarının arttığını belirten Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

Partisinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim. Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi.

Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncesini olmadığını belirten Karamollaoğlu, "hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.