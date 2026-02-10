TEM'i kilitleyen zincirleme kaza: Yoğun araç kuyrukları oluştu (Video)

Olay, sabah saat 06.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü ayrımına doğru ilerleyen 8 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yapılan kontrollerde herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi. Ancak kazanın sabah işe gidiş saatlerine denk gelmesi nedeniyle TEM Edirne yönünde trafik kilitlendi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları sırasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.



Polis ekipleri, otoyol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.