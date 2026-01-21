Temu'nun Türkiye ofisine baskın yapıldı, Rekabet Kurumu'ndan açıklama geldi

Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu’nun Türkiye ofisi, bu sabah yetkili makamlar tarafından denetlendi. Reuters’a konuşan şirket sözcüsü, baskın sırasında ofisteki bilgisayar ve dizüstü cihazlara el konulduğunu doğruladı.

Temu adına yapılan açıklamada, “Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde olacağız” ifadeleri kullanıldı.

Rekabet Kurumu'ndan açıklama

Rekabet Kurumu, Reuters'a yaptığı açıklamada Temu hakkında inceleme ‌yürüttüğünü, ancak incelemenin soruşturma açıldığı anlamına gelmediğini belirtti.

Rekabet Kurumu incelemeye ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

Halihazırda ‌basına da yansıyan ve ‍yürütülmekte olan incelemenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve ⁠tarafların haklarının korunması ⁠amacıyla, mevcut aşamada söz konusu incelemeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılması mümkün değildir. Sürecin ilerleyen aşamalarında incelemeye ilişkin ⁠gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Rekabet Kurumu ‍bilgisayarlara el konulduğu açıklamasının ise doğru olmadığını belirtti. Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara ‌el konulduğunu ileri sürmüştü.