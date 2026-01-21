Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu

Reuters’ın aktardığına göre, Çin merkezli çevrim içi perakende platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisine yetkili kurumlar tarafından operasyon düzenlendi. Baskının gerekçesine ve sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

