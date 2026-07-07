Temyiz mahkemesinden Le Pen kararı: Adaylık engeli kalktı

Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan hüküm giyen ve 5 yıl siyasi men yasağı getirilen Marine Le Pen hakkındaki temyiz başvurusunu değerlendirdi.

Temyiz mahkemesi Le Pen’e 3 yıl hapis cezası verdi. Le Pen, bir yıl boyunca elektronik kelepçeyle ev hapsinde olacak.

Fransız siyasetçiye ayrıca 45 ay kamu görevinden men cezası verildi. Mahkeme, 31 Mart 2025'ten bu yana cezanın 15 ayını çektiğini belirterek 30 aylık cezayı da ertelediBöylelikle Marine Le Pen’in adaylığı önünde resmi engel kalmadı.

Fransa basınında yapılan değerlendirmelere göre Le Pen, elektronik kelepçe cezasının seçim kampanyası yürütmesine engel olabileceği sebebiyle yerini Ulusal Birlik’in lideri Jordan Bardella’ya bırakabilir.

Le Pen'in olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

Yolsuzluktan hüküm giymişti

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı.

Le Pen’in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin euro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Temyiz duruşmaları ise Şubat 2026’da Paris’te görülmeye başlanmış, mahkeme kararını 7 Temmuz’da açıklayacağını duyurmuştu.