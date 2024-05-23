Teoman 'Cumartesi Anneleri' için stüdyoya girdi: 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını seslendirdi



27 Mayıs 1995'ten beri Galatasaray Meydanı'nda kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin eylemleri 1000. haftasına giriyor.

Kayıp yakınlarının bu eylemi Türkiye'deki en uzun soluklu sivil eylemi. Cumartesi Anneleri'nin 700. haftalarındaki polis müdahalesinin ardından Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapmalarına izin verilmiyor.

Kayıp yakınlarına sanatçı Teoman da destek verdi.

Teoman 1000. hafta vesilesiyle, Bandista grubunun Cumartesi Anneleri için yazdığı 'Benim Annem Cumartesi' şarkısını yorumladı.

Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı" notuyla paylaştı.