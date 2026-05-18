Tepebaşı Belediyesi operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Tepebaşı Belediyesi çalışanlarına yönelik yolsuzluk ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturma savcısının talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğinde sorgulandı.
Tutuklananlar arasında Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı S.Y. ve Özel Kalem Müdürü Ö.E de bulunuyor.