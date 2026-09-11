Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi hazırlandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çeşitli organizasyon, ikram, yemek ve promosyon alımlarında 'zimmet' ve 'suça iştirak' suçlarının işlendiği kaydedildi.

Paravan şirketler ve yanıltıcı belgeler tespiti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, Bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi. İncelemelerde, doğrudan temin usulüyle yapılan hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında sahte veya yanıltıcı teklif mektuplarının kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca, belediye kaynaklarından paravan şirketlere aktarılan milyonlarca liralık fonun; kısa süre içerisinde nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.

13 şüpheli tutuklu bulunuyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk hali devam ediyor. Soruşturma kapsamında D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Zimmet’ suçu başta olmak üzere ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.