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Tepecikspor'un tribün liderine silahlı saldırı: Ağır yaralandı

İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor'un tribün lideri Muhammet Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi
İHA
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Tepecikspor'un tribün liderine silahlı saldırı: Ağır yaralandı
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Olay, saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi, İğde 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen Tepecikspor tribün lideri Muhammet Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

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