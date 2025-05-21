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Tepki çeken anma töreni sonrası istifa eden Tunceli Valisi, Merkez Valiliği'ne çekildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü yöneticileri için düzenlenen anma etkinliğine izin verilmesine yönelik tepkilerin ardından, 19 Mayıs’ta istifa kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu Merkez Valiliği’ne çekti.

Haber Merkezi
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Tepki çeken anma töreni sonrası istifa eden Tunceli Valisi, Merkez Valiliği'ne çekildi
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Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

DEM Parti ve DBP yöneticileri de katıldı

Tunceli kent merkezinde yer alan Seyit Rıza Meydanı’na yürüyen grup, burada bir anma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEM Parti milletvekilleri, kayyum atanan eski Tunceli Belediye Eşbaşkanları, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan istifa kararı

Tepkilerin ardından  Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Merkez'e çekildi

NOW TV'nin aktardığı bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu Merkez Valiliği’ne çekti.

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