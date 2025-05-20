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Tepki çeken anma töreni sonrası Tunceli Valisi'nden istifa kararı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü yöneticileri için düzenlenen anma etkinliğine izin verilmesine yönelik tepkilerin ardından, 19 Mayıs’ta istifa kararı alarak merkeze çekilmesi için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Haber Merkezi
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Tepki çeken anma töreni sonrası Tunceli Valisi'nden istifa kararı
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Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

DEM Parti ve DBP yöneticileri de katıldı

Tunceli kent merkezinde yer alan Seyit Rıza Meydanı’na yürüyen grup, burada bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, DEM Parti milletvekilleri, kayyum atanan eski Tunceli Belediye Eşbaşkanları, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan istifa kararı

Tepkilerin ardından  Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Nowhaber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Vali Tekbıyıkoğlu, 'Ankara'dan gelen bir telefonla' terör örgütü yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs'ta istifa kararı aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek merkeze çekilmeyı istediği belirtildi.

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