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Tepki çeken Sırrı Süreyya Önder paylaşımı! Özdağ: Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel, Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan "sarı torbalı" paylaşım nedeniyle görevden alındı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Tepki çeken Sırrı Süreyya Önder paylaşımı! Özdağ: Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur
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Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan Sırrı Süreyya Önder'in hedef alındığı "sarı torbalı" paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Özdağ'ın kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim"

Şehirlioğlu X hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim. Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Görevden alındılar

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir." 

"Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, Şehliroğlu'nun yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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