Tepki çekmişti: Kamuda servisler kaldırılacak mı? Yeniden gündem alınıyor

Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri kapsamında gündeme gelen kamuda servislerin kaldırılması kararı tepkiyle karşılanmıştı.

Kamuda servis uygulaması 9 yıldır, toplu sözleşme ile imza altında. 2015 yılında 3. dönem toplu sözleşmesi ile imza altına alınan servis uygulamasından Türkiye genelinde 120 bin memur faydalanıyor.

13 Mayıs'ta açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılması kararına başta yetkili sendika Memur-Sen olmak üzere birçok sendika itiraz etti. Toplu sözleşme hukukun askıya alındığı savunan sendikalar, iptali için Danıştay'a başvuru yaptı.

Servisçiler de tepki göstermişti

Karar yalnızca kamu çalışanları tarafından değil, servisçi esnafı tarafında da tepkiyle karşılandı.

Ankara'da 7 bin 328 servis aracının 5 bini kamu personelini taşırken İstanbul'da bu rakam 4 bin, İzmir'de ise 600.

17 ilin servis odası temsilcileri geçen ay Ankara'da "Servisimi dokunma" eylemi yapmış kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Karar iptal edilecek mi?

NTV'nin aktardığına göre tasarruf tedbirleri kapsamında alınan, kamuda servislerin kaldırılması kararının yeniden gözden geçirilmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; uygulama kurum ve kuruluşların inisiyatifine bırakılabilir.