Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında karar

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Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. SPK, Tera Portföy bünyesinde toplam yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıllık işlem yasağı uygulanmasına ve lisansının iptal edilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte, çok sayıda fon şirketinde likidite sorunları ortaya çıktı. Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert düşüşlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında acil olarak toplanan Finansal İstikrar Komitesi (FTK), çeşitli tedbirleri devreye aldı. Bu gelişmenin ardından SPK, 7 büyük şirkete ait toplam 130 fondaki işlemlerin durdurulmasına karar verdi.

Fonların tasfiyesine karar verilirken, Türkiye'nin en büyük yatırım fonlarını bünyesinde bulunduran Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi.

SPK, Tera Portföy’de yaklaşık 9,2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dört fonda görev yapan İbrahim Bekçi hakkında 2 yıl işlem yasağı ve lisans iptali kararı almıştı.