Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in ardından Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı.

Ne oldu?

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.

Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

Soruşturma 22 Eylül'de de genişledi.

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Tera yöneticileri tutuklanmıştı

Soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Böylece soruşturma kapsamında Tera ve bağlantılı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik adli süreç genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında yaptığı açıklamalara göre inceleme; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve bağlantılı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerini kapsıyor.