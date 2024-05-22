Terim’den Denizbank’a 1 milyon dolar ve 4 TL’lik dava!

Gazete Oksijen'in haberine göre davadaki tanıkların ve müştekilerin bir kısmının ifadelerinde “Fatih Terim fonuna para yatırdık” iddiasında bulunması, kızı Buse Terim’in ceza davasının mağdurlarından biri olması ve Terim’in, skandalın ortaya çıkmasının ardından A milli takım teknik direktörlüğü döneminden hocası olduğu Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte Denizbank yetkilileriyle görüşmeye gitmesi ise Terim’i olayın en önemli isimlerinden biri haline getirdi.

Terim de olayın ortaya çıkmasından yaklaşık 1 yıl sonra Denizbank aleyhine 1 milyon dolar maddi tazminat, 4 TL de manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Banka çalışanı 3 milyon doları olduğunu, Denizbank olmadığını söyledi

İstanbul 6. Tüketici Mahkemesi’nde 8 Mayıs günü açılan dava dosyasına göre, Terim, 6 Nisan 2023’te Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’nde bireysel danışman olarak çalışan Rüya Sağır’a hesaplarındaki varlıkların ne kadar olduğuna dair bir mesaj attı, Rüya Sağır ise Terim’e banka nezdinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 TL ve saklama hesabında da 3 milyon doları olduğunu SMS ile bildirdi.

Ardından 7 Nisan günü Terim, kendi adının kullanıldığı, gerçekte olmayan bir ‘fon’un varlığından haberdar oldu. Ve bunun üzerine, yürütülen soruşturmalarda da yer alan ifadelerinde belirttiği üzere varlıklarını başka bir bankaya taşımak istedi. Ancak banka 3 milyon doların görünmediğini, bu nedenle bu talimatı yerine getiremeyeceğini söyledi.

En az 1 milyon dolar “adeta buharlaştı”

Bunun üzerine Terim, kendi hesap hareketlerini incelemeye başladı. Dosyaya göre, nakit para yatıracağı zaman şoförü Umut Akgöze vasıtasıyla Denizbank Şubesi’ne para gönderiyordu. Ancak hesap hareketlerini incelediğinde Akgöze tarafından Seçil Erzan’a teslim edilen tutarların büyük kısmının hesaplarına intikal etmediğini gördü (Dosyaya Seçil Erzan ile Umut Akgöze arasındaki mesajlaşmalar da sunuldu).

Gönderdiği bakiyeler ile kullandığı yahut çektiği bakiyeleri karşılaştırdığında da en az 1 milyon dolar varlığın Denizbank nezdinde “adeta buharlaştırıldığını” fark etti. Ve bu davayla da en az 1 milyon dolar olmak üzere, yapılacak bilirkişi incelemesiyle gerçek zararın tespit edilerek tazmin edilmesini talep etti. (Oksijen’in notu: Fatih Terim, 12 Haziran 2023’te savcılığa Seçil Erzan, banka çalışanı Rüya Sağır ve diğer yetkililer hakkında şikayette bulundu. Bu soruşturma dosyasında çok yakında iddianamenin hazırlanması bekleniyor.)

Banka prosedürleri Terim için esnetildi

Dosyada, Denizbank ile Fatih Terim arasındaki bankacılık ilişkisinin esnetildiği de şu ifadelerle anlatılıyor: “Örneğin, müvekkilimiz yurtdışına gidecekken ihtiyaç duyduğu nakit para, banka personelleri tarafından müvekkilimize havalimanında teslim edilmiştir. Müvekkilimizin internet bankacılığı kullanmaması nedeniyle yazılı ve sözlü talimatlarına tabi olduğu prosedürler müvekkilimiz için zaman zaman, davalı banka inisiyatifi ile esnekleştirilmiştir.”

“Seçil Erzan’ın davranışlarından banka sorumlu”

Terim’in avukatları, dosyada “banka temsilcisine teslim edilen tutarların Denizbank’a teslim edilmiş sayıldığını”, “bu zararın Denizbank’ın sistematik şekilde denetim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığını”, bu nedenle de “Seçil Erzan’ın hukuka aykırı davranışlarından bankanın sorumlu olduğunu” belirtti.

4 TL manevi tazminat talep edildi

Diğer taraftan İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Denizbank aleyhine 15 Mayıs’ta açılan manevi tazminat dosyasında ise Denizbank’ın kendi itibarını korumak adına, Terim’in adını, Terim’i tasvir eden “eski hoca” ve “söz konusu teknik direktör” gibi ifadeleri ve üçüncü şahısları kullanarak Terim’in kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu belirtildi. Denizbank’ın Terim’in itibarına verdiği zarar ise dava dosyasına göre yalnızca 4 TL. Yani sembolik bir bedel talep edildi.