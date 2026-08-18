Termometreler 36 dereceyi görecek: İstanbul sıcak hava dalgasının etkisine giriyor

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Sıcak hava dalgası İstanbul'u yeniden etkisi altına alacak. Poyraz etkisiyle yaz ortasında serin günler geçiren İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgası, 10 gün boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şu şekilde:

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusunda yerel sağanak yağış etkili olacak.

Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İllerde hava sıcaklıkları

Megakent İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 29 derece olacak. Başkent Ankara'da sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.

Trakya'da Edirne 35 derece, Marmara'nın güneyinde Bursa 32, Balıkesir 34 derece olacak.

Ege'de bunaltan sıcaklar etkili olacak. İzmir 33, Manisa 35, Aydın 36 derece olacak. Akdeniz'de Antalya ve Adana 34 derece.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman civarları 35-36 derece arasında seyredecek.

Sağanak geçişlerinin etkili olması beklenen Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize 27, Ardahan 36 derece olacak.

İki sıcak hava dalgası geliyor

Hem Afrika hem Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası, megakenti etkisi altına alacak. Sıcak hava dalgalarının perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün 31 derecelik hava sıcaklığı ile güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklık her geçen gün kademe kademe artışını sürdürecek.

Perşembe günü sıcaklık tavan yapacak

Çarşamba günü 33 derecelik hava sıcaklığı beklenen İstanbul'da perşembeye gelindiğinde sıcaklık tavan yapacak.

Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 35-36 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Haftanın geri kalanında sıcaklığın aynı şekilde yüksek seyredeceği tahmin ediliyor.