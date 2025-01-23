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Termometreler Ardahan'da eksi 27'yi gösterdi! Her yer buz tuttu

Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Haber Merkezi
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Termometreler Ardahan'da eksi 27'yi gösterdi! Her yer buz tuttu
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Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,3 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri ve iş yeri camları buz kesti.

Sıcaklık Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü

Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı birçok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor. Ardahan'da her şeye rağmen hayat devam ediyor ama devletimizin de buraya pozitif ayrımcılık yapmasını istiyoruz" dedi.

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