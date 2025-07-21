Termometreler kırmızıya döndü! Hissedilen sıcaklık 51,3 dereceye çıktı

Türkiye’yi vuran aşırı sıcaklar termometreleri zorluyor. Afrika Sıcağı Türkiye’yi kavururken, termometreler kırmızıya döndü. Adana’da hissedilen sıcaklık 51°C’yi aşarak rekor kırdı.

Meteoroloji uyardı: 6 ila 12 derece daha artacak

Meteoroloji, bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.

Adana ve Antalya sıcaktan kavruldu

'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu. Adana'da ise termometre 37.7'yi gördü. Hissedilen sıcaklık ise 51,3 oldu.

İzmir’de fön rüzgarı etkisi

İzmir'de ise 'fön rüzgarı' etkili oldu. Termometrenin 40 dereceyi gördüğü İzmir'de Konak Atatürk Meydanı, Kemeraltı, Kordonboyu, Alsancak gibi şehrin insan yoğunluğunun olduğu bölgeler sıcak hava nedeniyle sakinliğe büründü.

Hava sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte vatandaşlar daha çok ağaç gölgelerinde ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşten korunmak isteyen bazı vatandaşların da şapka taktığı ve şemsiye kullandığı gözlendi.

Geçen günlerde sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 dereceyi görebileceği belirtilmişti.

"Su tüketin, dışarı çıkmayın"

Uzmanlar, yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmaması, bol su tüketilmesi ve güneşten korunması gerektiği konusunda uyarıyor.