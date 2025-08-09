Termometreler rekor üstüne rekor kırdı! 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı

Türkiye, son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı. Ortalama sıcaklık 26,9 dereceye ulaşırken, Şırnak Silopi’de 50,5 dereceyle rekor kırıldı. Çevre Bakanlığı, 220 istasyondan 66’sında yeni sıcaklık zirvelerini ölçtü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.

55 yılın en sıcak temmuzu kayıtlara geçti

Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Cizre ve Silopi’de rekor sıcaklıklar yaşandı

İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

İşte sıcaklık rekoru kırılan il ve ilçeler

Temmuz ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle: