  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Termometreler rekor üstüne rekor kırdı! 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
Takip Et

Termometreler rekor üstüne rekor kırdı! 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı

Türkiye, Temmuz 2025’te adeta ateş çemberine döndü. Pek çok ilde kavurucu sıcaklıklar yaşandı. Termometreler rekor sıcaklıkları gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı geride kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Termometreler rekor üstüne rekor kırdı! 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
Takip Et

Türkiye, son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı. Ortalama sıcaklık 26,9 dereceye ulaşırken, Şırnak Silopi’de 50,5 dereceyle rekor kırıldı. Çevre Bakanlığı, 220 istasyondan 66’sında yeni sıcaklık zirvelerini ölçtü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu paylaşıldı.

55 yılın en sıcak temmuzu kayıtlara geçti

Türkiye'de temmuz ayı ortalama sıcaklığının 1,9 derece artışla 26,9 dereceye ulaştığı ve son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 

Cizre ve Silopi’de rekor sıcaklıklar yaşandı

İklim değerlendirmesinde kullanılan 220 istasyondan 66'sında rekor değerlerin ölçüldüğü bilgisi verilen açıklamada, sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Şırnak'ın Cizre ilçesinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cizre'de ortalama temmuz sıcaklığının 49,1 derece olduğu, geçen ay ise bu değerin 49,4 dereceye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, analizlerde kullanılan 220 istasyon haricinde olan Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle temmuz ayı Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığı hatırlatıldı.

İşte sıcaklık rekoru kırılan il ve ilçeler

Temmuz ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

Termometreler rekor üstüne rekor kırdı! 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı - Resim : 1

Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!Gündem

 

Gündem
Dalga yüksekliği 3 metreye çıkıyor! 4 ilde denize girmek yasaklandı
Dalga yüksekliği 3 metreye çıkıyor! 4 ilde denize girmek yasaklandı
Eyyam-ı Buhur sıcakları Türkiye'ye geliyor!
Eyyam-ı Buhur sıcakları Türkiye'ye geliyor!
Google’dan internette büyük darbe! Yüzlerce bağımsız haber sitesi kapanmanın eşiğine geldi
Yüzlerce bağımsız haber sitesi kapanmanın eşiğine geldi
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya cezaevinde ziyaret
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya cezaevinde ziyaret
Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem!
Son dakika: AFAD duyurdu: Balıkesir'de korkutan deprem!
Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor