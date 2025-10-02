Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

  1. Ekonomim
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 3 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlar yapan 12 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

15 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

