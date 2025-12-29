Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon | 3 polis şehit oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi.

5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuya dair açıklamaları şu şekilde:

"Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırıda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekcimiz yaralanmıştır.

Çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyon tamamlanmıştır.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır."

Terör insanlığın düşmanıdır

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. ifadelerini kullandı.