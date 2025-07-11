Terör örgütü PKK silah bırakıyor: DEM Partililerin de olduğu 150 kişilik grup Irak'ta (Video)

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi günlerden biri yaşanacak. Terör örgütü PKK silah bırakacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma programını takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplanan yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, daha sonra Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

Kafilede kimler var?

NTV'de yer alan habere göre kafilede Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte gazeteciler ve yazarlar da yer aldı.

Tören alanına giden yollarda geniş güvenlik önlemleri alındı.