'Terör örgütü PKK, üç ayrı yerde silah bırakma görüntülerini paylaşacak'

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AK Parti’nin önemli kararlar aldığı Kızılcahamam kamp toplantısında da, Terörsüz Türkiye sürecinin yaz aylarında kamuoyuna nasıl anlatılacağına ilişkin strateji ve görev dağılımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Heyeti DEM’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe’de bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre sürecin bundan sonraki adımları masaya yatırılacak.

Silahlar hangi bölgede bırakılacak?

Terör örgütü PKK’nın kendini fesih kararının ardından, ikinci aşama olarak silah bırakacak. Terör örgütü PKK’nın bu hafta üç gün, üç ayrı bölgede silah bırakma görüntülerini kamuoyuyla paylaşması planlanıyor. Basının da davet edildiği silah bırakma töreninde, terörist başı Abdullah Öcalan’ın da mesajının okunması bekleniyor. Silahların ilk etapta hangi bölgelerde bırakılacağının da bu hafta netleşeceği, ilk görüntülerin ise Kuzey Irak’taki Süleymaniye kentinden gelebileceği söyleniyor. DEM yetkilileri de geçtiğimiz hafta boyunca, kritik bir döneme gelindiğini belirterek, silahsızlanmayla ilgili “tarihi bir adımın” atılacağını açıkladı. DEM yetkilileri bu sürecin devam edebilmesi için artık, Devletin de bazı adımlar atması gerektiğinin altını çiziyor. Silahların bırakılması ile başlayacak süreçte ise ilk adımı Meclis atacak. Hukuki, demokratik ve yasal adımların belirlenmesi amacıyla kurulacak olan komisyonun çalışmalarına hız verilecek.

AK Parti, 11-12-13 Temmuz tarihleri arasında kampa girecek. Kızılcahamam’da gerçekleşecek kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri de katılacak. Kamp toplantısının en önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konu var. Terörsüz Türkiye hedefine dair sahadan gelen verilerin ele alınacağı toplantıda, sürecin yaz aylarında kamuoyuna nasıl anlatılacağı tartışılacak. Sürece ilişkin atılabilecek adımlara ilişkin de milletvekillerinin görüş ve önerileri değerlendirilecek.