Terör örgütü PKK, Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu

Terör örgütü PKK, Türkiye sınırları içindeki tüm unsurlarını geri çekme duyurusunun ardından bugün yeni bir açıklama yaparak, Zap bölgesindeki güçlerini de “uygun alanlara” kaydırdığını bildirdi. Açıklamada, bu adımla birlikte bölgede çatışma riskinin tamamen ortadan kalktığı ifade edildi.

ANF'nin aktardığına göre yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.

Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz.”

Türkiye'den de çekilme kararı almıştı

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından Mayıs ayında silah bırakma kararı almıştı. Öcalan'ın çağrısı üzerine toplanan 12. Kongrede alınan örgütün feshi kararı kapsamında bir grup örgüt mensubu Temmuz ayında Kürdistan Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Süleymaniye'de düzenlenen sembolik bir törenle silah bıraktığını ilan etmişti. "Silah bırakma" töreninde aralarında KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat'ın da bulunduğu 30 PKK'lı silahlarını yakarak imha etmişti.

Örgüt, çözüm süreci kapsamında 26 Ekim'de Türkiye’deki bazı güçlerin Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi sınırlarına çekildiği açıklanmıştı.