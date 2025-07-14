Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılan davetlilerin ağırlamasını Barzani üstlendi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde, Süleymaniye kırsalında düzenlenen ve terör örgütü PKK’lı 30 teröristin silahlarını imha ettiği tören, “tarihi bir adım” olarak değerlendirilirken, organizasyona ilişkin yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

150 kişilik grup davete katıldı

DEM Parti tarafından organize edilen törene, baro başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Barış Anneleri, milletvekilleri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 150 kişilik bir davetli grubu katıldı. Katılımcılar dört otobüsle Irak Kürdistanı topraklarına taşındı.

Tüm giderler Neçirvan Barzani tarafından karşılandı

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, söz konusu organizasyonun planlamasını DEM Parti yürütürken, katılımcıların Erbil’de konaklaması, protokol araçlarıyla tören alanına ulaştırılması ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması gibi tüm lojistik giderleri Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani tarafından üstlenildi.

Törenin ardından DEM Parti heyeti, Barzani’ye bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Leyla Zana, Ahmet Türk, DBP Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Çiğdem Kılıç Uçar ile milletvekilleri Ayşegül Doğan, Sırrı Sakık, Berdan Öztürk, Mehmet Kamaç, Meral Danış Beştaş ve Serhat Eren’den oluşan heyet, Barzani’ye barış sürecine sunduğu katkı nedeniyle teşekkür etti.