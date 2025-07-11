Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Devlet Bahçeli, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü arayıp teşekkür etti

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

"Bu süreçte emeğiniz çok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni sonrası DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’ı arayıp "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla” diyerek teşekkür etti ve hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Bahçeli'nin daha sonra da DEM Partili Ahmet Türk'ü de arayıp teşekkür ettiği öğrenildi.